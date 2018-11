Silvia Wollny: Erschütternde Worte zu Haralds Zustand

Reddit this

Die Sorge um den -Star war groß. Offenbar war sein Infarkt so schlimm, dass er damals sogar nachts notoperiert werden musste. "Er hatte richtig Glück gehabt, diese Art von Herzinfarkt überleben von 100 % nur 2 % wir sind froh und dankbar darüber, dass er es überlebt hat", erklärte kurz darauf bei .

Doch der Zustand von Harald ist offenbar immer noch schlecht.

Silvia Wollny meldet sich zu Wort

Mit einem neuen Facebook-Post gibt die Elffach-Mama ihren Fans jetzt ein kleines Update. Doch das klingt ganz und gar nicht gut.

"Hallo ihr Lieben, ich mach jetzt gleich einen flotten 3er - Kopfkissen, Bettdecke und ich, das wird eine geile Nacht....(IronieOff). Ich bin froh wenn dieser Albtraum endlich vorbei ist und du endlich wieder nach Hause zu uns kommst ;( Dafür muss es dir aber endlich besser gehen:(. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen", schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie traurig in die Kamera blickt.

Harald liegt offenbar immer noch im Krankenhaus und bereitet seiner Familie schlaflose Nächte. Sie hoffen und bangen, dass er bald wieder gesund wird.

Die Wollnys sind in großer Sorge

Schon vergangene Woche meldete sich bei zu Wort. "Du fehlst Zuhause. Hoffen, dass es sich bald bessert und du nach Hause darfst", schrieb sie traurig zu einem Pärchenfoto mit ihrer Mama.

Doch eines ist auch in diesen unglaublich schweren Zeit sicher: halten zusammen - in guten und in schlechten Tagen!