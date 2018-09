Silvia Wollny: Erschütterndes Drama um ihre Gesundheit!

Estefania und können nicht mehr mitansehen, wie ihre Mama ihre Gesundheit leichtsinnig aufs Spiel setzt! Immer wieder greift zu Zigaretten. Sehr zum Ärger ihrer Familie! Denn die macht sich Sorgen um das Oberhaupt. Besonders die Kids schlagen Alarm.

Silvia Wollny: Krankheits-Beichte! Setzt sie ihre Gesundheit aufs Spiel?

Silvia Wollny riskiert ihre Gesundheit

Um Silvia Wollny die Augen zu öffnen, versuchen Loredana und Estefania ihr die Folgen des Rauchens zu verdeutlichen. Sie wollen ihrer Mama helfen. Kein Wunder, die 53-Jährige erlitt in der Vergangenheit bereits zwei Herzinfarkte. In einem Türkei-Urlaub spitze sich das Drama sogar noch mehr zu. "Ich bin im Türkei-Urlaub umgekippt. Ich lag schon in einem Leichensack. Wie durch einen hellen Sog bin ich nach oben geschwebt und habe Dieter und meine Kinder gesehen, dann bin ich wieder auferstanden", verriet sie 2013 in einem Interview.

Doch trotz dieser Erlebnisse achtet Silvia Wollny - zumindest wenn es ums Thema Zigaretten geht - einfach nicht auf ihre Gesundheit. Weil die Blondine aber ein gutes Vorbild für ihre Kids sein will, lässt sie sich zu einem Arzt-Check überreden. Doch welches Ergebnis wird der bringen? Öffnet der Besuch beim Doktor Silvias Augen und lässt sie für immer aufhören?

Silvia Wollny rauchte schon bei "Promi Big Brother" wie ein Schlot

Schon bei "Promi " griff Silvia Wollny gerne und oft zum Glimmstengel. So oft, dass sogar schon die Fans extrem besorgt waren. Die machten ihren Gedanken sogar bei Luft. "Ich wusste gar nicht das deine Mama raucht und dann noch so viel. Das ist bestimmt nicht gut für ihre Gesundheit, da ihr sie ja schon einmal fast verloren hättet", schreib beispielsweise ein Anhänger.

Bleibt zu hoffen, dass sich Silvia Wollny diese Worte endlich zu Herzen nimmt...

