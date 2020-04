Silvia Wollny: Erschütterndes Geständnis über ihren Verlobten Harald!

Reddit this

Das Coronavirus bringt momentan alles durcheinander. Auch bei Familie Wollny steht die Welt Kopf. Sie wohnen mitten im Epizentrum Heinsberg. Seit Wochen müssen die - zu Hause bleiben. In der Spezial-Sendung "Corona-Zeit – Wie RTLZWEI-Stars jetzt leben" gaben Silvia und Co. einen Einblick in ihren Alltag.

So verbringen die Wollnys die Corona-Zeit

Silvia hat strenge Corona-Regeln für ihre Familie aufgestellt. Die Kinder dürfen das Haus nur in dringenden Fällen verlassen. Lebensmittel werden einmal die Woche eingekauft. Allerdings darf der Supermarkt nur mit Mundschutz und Handschuhen betreten werden. Hamsterkäufe sind für die Elffach-Mama allerdings ein absolutes No-go!

Harald Elsenbast ist durch seinen Herzinfarkt geschwächt

Silvia sorgt sich momentan vor allem um ihren Verlobten Harald. Schließlich hatte er vor einiger Zeit einen schlimmen Herzinfarkt. "Am meisten müssen wir den Harald schützen. Der Harald ist im Endeffekt schon ein Risikopatient", erklärte sie. Harald brachte es auf den Punkt: "Wenn es mich erwischen sollte mit dem Coronavirus, dann stehen die Chancen bei mir nicht so gut." Nur verständlich, dass sie deswegen kein Risiko eingehen wollen.

