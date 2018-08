Silvia Wollny: Erstes Statement nach "PBB"-Auszug!

Oh je, es wird nicht ruhig seit Silvia Wollnys "Promi "-Auszug. Gestern erschütterte die Nachricht alle Wollny-Fans, dass sich die Power-Mama in Quarantäne in einem Hotelzimmer in Köln befinden würde. Der Grund: Silvia leidet unter einer schlimmen Gürtelrose. Nun die nächste Neuigkeit...

Calantha Wollny: Große Sorge um ihr ungeborenes Baby!

Silvia Wollny: Die Wollnys sind in großer Sorge

Nachdem Silvia den Container verließ, überschlugen sich die Schlagzeilen zu dem Gesundheitszustand der Power-Mami. Auch Silvias Kinder probierten via "Social Media" ihre Followers darüber auf dem Laufenden zu halten. Ein genaues Statement konnte über Silvias Verfassung allerdings noch nicht abgegeben werden, da sie sich erst in ärztliche Behandlung begeben musste. Doch nun die Wende!

Silvia Wollny: So geht es ihr wirklich

Wie nun berichtet wird, soll seit heute Vormittag ein genauer Bericht vorliegen, durch den entschieden wird, ob Silvia wieder in den "PBB"-Container zurückkehren wird. Das Gute daran: Nach einem eindeutigen Aus klingt dies jedenfalls noch nicht. Ob Silvia allerdings den Schritt zurück zu den anderen wagen wird? Wir können gespannt sein...