Silvia Wollny: Fake-Skandal! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Hinter liegen extrem harte Wochen. Im Oktober letzten Jahres erlitt ihr Verlobter Harald einen schweren Herzinfarkt im gemeinsamen Urlaub. Harald ist dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen. "Es tut mir wirklich leid, dass ich mich jetzt über die letzten Wochen nicht gemeldet habe, aber wie ihr ja wisst, hatte Harald am 25.10. einen sehr schweren Herzinfarkt in der Türkei, er wurde nachts noch notoperiert", schrieb sie damals ihren Fans via . "Diese Art von Herzinfarkt überleben von 100 Prozent nur zwei Prozent. Wir sind froh und dankbar darüber, dass er es überlebt hat."

Fiese Fake-Vorwürfe von den Fans

Momentan befindet sich Harald aber zum Glück wieder auf dem Weg der Besserung. "Es geht ihm den Umständen entsprechend", verriet Silvia in ihrer -Story. Neben all dein Genesungswünschen gibt es allerdings auch immer wieder kritische Stimmen. Viele Zuschauer glauben, dass sich Silvia die Geschichte nur ausgedacht hat, um die Einschaltquoten zu erhöhen. Was für krasse Anschuldigungen!

Silvia platzte der Kragen

Das kann Power-Mama Silvia natürlich nicht so stehen lassen. In ihrer Instagram-Story machte sie ihren Hatern jetzt eine knallharte Ansage. "Frechheit! Mit der Gesundheit eines Menschen macht man keine Show. Wer sowas erzählt, dem wachsen Karotten aus dem Kopf", stellte sie klar. Lässt sich nur hoffen, dass die Kritiker jetzt ein für alle Mal Ruhe geben...