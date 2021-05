Silvia Wollny: Fassungslos - Die nächste Sensation bahnt sich an

Via "Instagram" wendet sich Silvia Wollny nun mit einer ganz besonderen Nachricht an ihre Community! "Die Wollnys" feiern nämlich ihr 10-jähriges Jubiläum! Zu einem Video, welches die schönsten Wollny-Momente des vergangenen Jahrzehnts zeigt, kommentiert Silvia: "10 Jahre die Wollnys. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch ihr die tollen Fans! Es ist schon ziemlich lange her da fing alles einmal an. Keiner ahnte damals was da für uns begann. Ja, es waren oft wunderschöne Zeiten und so viele Erinnerungen bleiben. Unser Traum wurde wahr! Und das wir heute hier sind, das verdanken wir nur euch!" Wow! Das solch emotionale Worte vor ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich!