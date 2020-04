Silvia Wollny: Fiese Attacke gegen die Elffach-Mama!

Reddit this

Wie gemein! Oliver Pocher macht sich in seinem neuesten Video über TV-Liebling Silvia Wollny lustig.

ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Besonders Influencer wie die Harrisons, Johannes Haller und hat der Comedian derzeit auf dem Kieker. Doch jetzt hat er ein neues Opfer gefunden: ...

Silvia Wollny: Jetzt ist es offiziell!

Oliver Pocher veräppelt Silvia Wollny

Die Elffach-Mama verdient sich seit einiger Zeit ein paar Groschen dazu, indem sie Produkte auf ihrem Instagram-Account bewirbt. "Ich finde es geil, wenn auch ältere Leute diese neuen sozialen Medien nutzen und auch dann coole Produkte bewerben. Ich bin ein riesiger Fan von den Wollnys", scherzt Olli jetzt in seinem neuesten Video. "Es müssen nicht immer die geilen, aufgepumpten Bachelor-Tanten sein. Es kann auch mal die Mutti sein, die die guten Produkte benutzt. Und auch es mir so erklärt als hätte sie gerade noch zehn Zigaretten am Kiosk geraucht."

Dann zeigt Olli ein Video von Silvia, in dem sie -Produkten vorstellt - und äfft sie immer wieder nach. "Die kann doch alles verkaufen… Ich will mehr von Mama Wollny!", stellt er ironisch fest. Ob Silvia darüber wohl so lachen kann? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort...

