Silvia Wollny: Fiese Klatsche gegen die Power-Mutter!

Oh je, was ist denn jetzt los? Erst kürzlich begeisterte noch die wundervolle Wollny-Baby- die Öffentlichkeit. Wie verkündet wurde, erwartet Silvias Tochter ihr erstes Baby - eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige! Obwohl eigentlich als absolute Medien-Lieblinge gelten, müssen sie sich nun einer fiesen Klatsche stellen...

Silvia Wollny: Die Gerüchte sind wahr!

Silvia Wollny: Fallen ihr ihre Fans in den Rücken?

Eigentlich konnten sich und ihrer Familie stets auf eine Vielzahl von treuen Fans verlassen. Immer wieder wurde die Großfamilie mit Komplimenten zu ihrer Sendung überschüttet - bis jetzt. Denn nun die Wende! Während Silvia in einem " "-Post auf ihre Sendung verweist, hagelt es statt Lob eine heftige Fan-Kritik. Bedeutet dies das Aus der Wollnys?

Silvia Wollny: Böse Beleidigungen!

Obwohl Silvia mit den Worten: "Gleich geht's los um 20.15 Uhr #RTL2 #DieWollnys wir wünschen euch viel Spaß! postet gerne Bilder in die Kommentare! Lieben Gruß Silvia", lediglich auf ihre Erfolgssendung aufmerksam machen wollte, hagelt es von ihren Followern eine heftige Fan-Kritik. So kommentieren diese: "Kein Wunder das die Kinder abhauen bei der Keiferei von Silva". sowie "Silvia sollte sich mal bemühen nicht immer so rum zu brüllen. Erinnerungen sind wichtig, die gehören zum Leben und sollte man niemanden vorenthalten". Definitiv harte Vorwürfe! Was Silvia davon denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...