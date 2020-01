Silvia Wollny: Fiese Klatsche gegen ihren Verlobten Harald!

Eigentlich sind Silvia Wollny und Harald Elsenbast ein Herz und eine Seele. "Er gibt mir Dinge, die ich so in den letzten dreißig Jahren nicht kannte", schwärmte sie mal in einem Interview. Doch jetzt schlug sie plötzlich ganz andere Töne an...

Silvia Wollny lästerte über Haralds Größe

In den letzten beiden Folgen stand der Gartenbau an. Eigentlich sollten die Kinder damit anfangen, als Silvia, Harald, Estefania und Loredana im Urlaub waren. Doch sie legten sich lieber auf die faule Haut. Ein Unding für Silvia! Sie war stinksauer - und nahm das Projekt Garten selber in die Hand. Glücklicherweise bekam sie Unterstützung von Peter und seinem Freund Guido.

Gemeinsam bauten sie den Zaun auf. "Ich möchte schon einen hohen Zaun haben, weil ich in meinem Garten ungestört sein will", erklärte Silvia - und schoss im gleichen Atemzug gegen Harald. "1,80 Meter ist normale Kopfhöhe für große Menschen - jetzt nicht für Harald. Für ihn hätte der auch ein 1, 50 Meter sein können", lästerte sie. Harald, der direkt neben ihr saß, schüttelte nur den Kopf. Doch lange sauer schien er nicht zu sein. Wenig später konnte Harald über den kleinen Seitenhieb schon wieder lachen.

