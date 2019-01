Silvia Wollny: Foto von ihrer Enkelin sorgt für riesen Ärger!

Es wird nicht ruhig um und ihre Familie. Erst kürzlich sorgte noch der Gesundheitszustand der Power-Mama für jede Menge Aufregung bei ihren Fans. Ein jetzt aufgetauchtes Foto stellt dies nun allerdings in den Schatten...

Silvia Wollny: Tragischer Autounfall!

Silvia Wollny sorgt mit diesem Foto für Ärger!

Via " " teilt Silvia Wollny mit Fans ein Foto, auf dem ihre fünfjährige Enkeltochter Celina-Sophie zu sehen ist. Silvia kommentiert dazu: "Guten Morgen ihr Lieben, unsere kleine Mucki hat sich versucht selbst zu schminken. Wir sind etwas auf Erholungstour und vermissen unsere Mucki." Eigentlich ein süßer Schnappschuss, wäre da nicht ein Detail, welches ihren Fans bitter aufstößt: Der Lippenstift von Silvias Enkelin.

Silvia Wollny: Ihre Fans sind geschockt!

Wie unter dem Schnappschuss von Silvia deutlich wird, sind ihrer Followers von dem Foto alles andere als begeistert. So kommentieren diese: "Ich finde es nicht gut, so ein hergerichtetes Püppchen öffentlich zur Show zu stellen." sowie "Gut, ich habe keine Kinder, aber meine dürften das in den jungen Jahren nicht haben, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Ist schön genug ohne Schminke!" Ehrliche Worte, die den Fan-Unmut zum Ausdruck bringen. Was Silvia davon denkt, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht allzu sehr zu Herzen nimmt...

Das umstrittene Foto seht Ihr im Video: