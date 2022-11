Silvia Wollny: Gelähmter Arm! Sie wurde von einer asiatischen Tigermücke gestochen

Normalerweise bringt Silvia Wollny nichts so schnell aus der Bahn. Doch jetzt es die Power-Mama richtig erwischt. "Ich spürte einen Riesenschmerz in der oberen Schulter, der komplett runterging bis nach innen, und auf die ganze rechte Seite bis unter den Arm und in die Brust", berichtete sie kürzlich ihren Followern auf Instagram. "Der Arm hängt leblos nur noch so runter!" Mittlerweile ist auch die Ursache bekannt.

