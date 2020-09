Silvia Wollny: Große Sorge um den herzkranken Harald!

Drei Jahre hat Familie Wollny ein altes Wirtshaus in Ratheim umgebaut. Zwar ist ihr neues zu Hause mittlerweile fertig, doch die nächste Baustelle lässt nicht lange auf sich warten. Durch eine kaputte Spülmaschine schimmelt es in der Küche! Silvia ist in großer Sorge um Harald. Ist der Schimmel womöglich gesundheitsgefährdend für ihren herzkranken Verlobten?