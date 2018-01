Silvia Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit

Die Sorge um Silvia Wollny ist groß! Erst vor kurzem erklärte sie im Interview mit inTouch Online, wie sehr sie und ihre Familie der Hausbau belastet. Jetzt steht auch noch die Gesundheit der TV-Mama auf dem Spiel!

Silvia Wollny: Schock-Diagnose

Silvia Wollny: Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Sie ist Vollblutmama, stemmt den gesamten Haushalt und ist auch ständig auf der Baustelle unterwegs. Silvia Wollny ist aktuell richtig viel Stress ausgesetzt. Und der schlägt ihr mächtig auf die Gesundheit. Denn die 52-Jährige hat ständig mit Kopfschmerzen und Schwindel zu kämpfen. Wird ihr etwa alles zu viel?

Silvia Wollny: Ihre Kinder machen sich Sorgen

Trotzdem will Silvia Wollny bei der ganzen Arbeit nicht kürzer treten. "Wie soll es denn hier weiterlaufen, wenn ich nicht hier bin? Dann stehen die da und wärmen sich die Hände. Denen muss man doch sagen, was gemacht werden muss", erklärt sie in der Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie".

Doch die Kinder und auch Harald geben keine Ruhe. Sie wollen, dass Silvia Wollny endlich zum Arzt geht. Schaffen sie es Silvia dazu zu überreden?

