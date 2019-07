Silvia Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Oh je! Was ist nur bei Silvia Wollny los? Seit einigen Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass es der Power-Mami überhaupt nicht gut gehen soll. Doch damit nicht genug...

Wo steckt ? Obwohl Silvia eigentlich dafür bekannt ist, dass sie zu ihren Fans stets einen guten Draht hat, ist es in ihrem -Profil seit Ende Mai verdächtig still geworden. Geht es dem Wollny-Oberhaupt gut?

Sylvana Wollny: Sie zeigt ihren riesigen Babybauch!

Silvia klagt über Kopfschmerzen

Am 27. Mai war Silvia bei Instagram das letzte Mal aktiv. In ihrem letzten Post wendet sich die Wollny-Mami mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans und berichtete: "Guten Morgen ihr lieben, jetzt hat die 3. Woche angefangen mit unendlichen Kopfschmerzen aber ich hab ihnen den Kampf angesagt. Aber ich vergesse nichts, wünsche euch allen einen schönen Tag. Lieben Gruß Silvia." Obwohl sich Silvia damals noch optimistische zeigte, gab sie seitdem zu ihrem Befinden kein neues Update. Für ihre Fans alles andere als leicht...

Silvias Fans sind in großer Sorge

Wie unter dem Post von Silvia deutlich wird, ist ihre treue Community in großer Sorge um ihr Idol. So kommentieren sie: "Silvia, Du bist so ruhig. Ich hoffe es ist alles in Ordnung bei Dir, bzw. Euch" sowie "Hallo Silvia, Kopfschmerzen können auch andere Ursachen sein, such mal einen Neurologen auf." Wann sich Silvia wohl das nächste Mal bei ihren Fans zu Wort melden wird? Wir können gespannt sein und wünschen der Power-Mami bis dahin alles Gute!