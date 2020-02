Silvia Wollny: Große Sorge um sie und ihre Familie!

Bei den Wollnys kehrt einfach keine Ruhe ein! Erst kürzlich erschütterte ein bitterer Streit von Silvia Wollny mit ihrer Tochter Calantha Wollny die Öffentlichkeit. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Schweben Silvia und ihre Familie in Gefahr?

Der Corona-Virus zieht seine Kreise. So wurden jetzt auch in Nordrhein-Westfalen die ersten Fälle bestätigt. Am Montag wurde unter anderem ein Mann, mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung, in ein Krankenhaus in Erkelenz, im Kreis Heinsberg bei Aachen, aufgenommen und auf der Intensivstation isoliert. Mittlerweile soll der Patient ins Krankenhaus nach Düsseldorf verlegt worden sein. Auch für ein echter Schock! Schließlich liegt ihr Heimatort Ratheim nur einen Steinwurf von Heinsberg entfernt.

Geht es den Wollnys gut?

Bei einem Blick auf die " "-Profile der Wollnys wird schnell klar: Silvia und ihre Familie sind wohl auf - zum Glück! So posten die Wollyns wie gewohnt eine Reihe von Stroys, die Einblicke in ihren Alltag geben. scheint scheinbar den Karneval zu feiern, während und ihr Peter das gemeinsame Kinderzimmer einrichten. Ihre Fans können also durchatmen!

Bleibt somit nur zu hoffen, dass es auch den Infizierten bald wieder besser geht und der Corona-Virus endlich in den Griff bekommen wird!

