Silvia Wollny: Große Angst um Tochter Estefania!

Estefania Wollny will endlich als Sängerin durchstarten! Doch Mama Silvia hat große Angst um ihre 17-jährige Tochter.

Seit ihrem Auftritt bei " " hat Blut geleckt. Kurz danach veröffentlichte sie sogar ihren ersten eigenen Song. Um ihre Gesangskarriere noch weiter voranzutreiben, will Estefania sich in der neuen Folge von " " Unterstützung von einem Profi holen. Silvia hat jedoch ihre Bedenken...

Silvia Wollny sorgt sich um Estefania

"Ich möchte Estefania gerne dabei unterstützen. Nachdem sie bei 'DSDS' war, freut es mich, dass sie was gefunden hat, an dem sie Spaß hat“, erklärt die Elffach-Mama. "Aber ich habe Angst, dass sie die Schule vernachlässigt wird. Dann kommen da wieder so Wackeldackel, die hinter euch herrennen. Und wenn die Jungs nachher noch ins Spiel kommen...“

Estafania Wollny nimmt Gesangsunterricht

Doch zum Glück kann Estefania Mama Silvia aber doch noch überzeugen. Wenig später fahren die beiden zu ihrer ersten Gesangstunde. Wie sie sich dabei anstellt? Und ob sich Silvias Befürchtungen bewahrheiten? Mehr dazu am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL2...

