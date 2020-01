Silvia Wollny: Große Sorge um ihre kranke Tochter Estefania!

musste in letzter Zeit sehr viel durchmachen. Wochenlang musste sie nach einem schlimmen Zusammenbruch im Krankenhaus behandelt werden. Bis heute leidet Estefania unter starken Kopfschmerzen und Gehbeschwerden.

Ist Estefania Wollny schon fit genug für die Schule?

In der letzten Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" stand Estefanias erster Schultag nach vier Monaten an. Weil die 17-Jährige in der Zeit so viel verpasst hat, muss sie die zehnte Klasse wiederholen. "Wenn ich ehrlich bin, bin ich aufgeregt. Ich kenne halt meine Mitschüler nicht", gab sie zu. Und auch Mama Silvia hatte Angst um ihre Tochter. "Ich hoffe, dass es Estefania gesundheitlich und körperlich gut geht. Und dass sie sich gut einfügt und keine Startschwierigkeiten hat."

So verlief Estefania Wollnys erster Schultag

Glücklicherweise waren all die Sorgen unbegründet. Der erste Schultag verlief ohne Probleme. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der erste Tag so gut wird. Ich habe mich echt wohl gefühlt", freute sich Estefania. Wie es mit ihr weitergeht? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

