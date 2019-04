Silvia Wollny: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Reddit this

Die Fans sind in großer Sorge um Silvia Wollny!

Was ist nur mit los? Eigentlich wollte sie sich nur mit einem Selfie bei ihren -Fans melden, doch diese erschraken bei ihrem Anblick regelrecht! „Nach 4 Tagen Erholung alleine. Wieder gut gelandet“, verkündete die Mama. Doch das nehmen ihr die Fans nicht ab.

Sorge um Silvia Wollny

Unter dem Schnappschuss von Silvia häufen sich die besorgten Kommentare:

„Warst du im Urlaub? Erholt siehst du nicht aus“

„Du musst dir viel mehr Erholung gönnen, deine Familie kommt auch ohne dich klar“

„Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?

„Bei Harald hat Silvia doch gesehen, dass es schnell geht und das Leben hängt am seidenen Faden. Die großen Kinder können wohl 3 Wochen mal alleine den Haushalt schmeißen, das schaffen die schon. Silvia ist so ein Kontrollfreak, das ist auf Dauer nicht gesund, aber sie ist erwachsen und will sicherlich keine guten Ratschläge mehr.“

Und tatsächlich: So richtig erholt sieht die Löwenmama nicht aus, sie wirkt blass und müde. Hoffentlich nimmt Silvia sich die Ratschläge zu Herzen und gönnt sich auch mal ein wenig Ruhe, wenn ihr alles zu viel wird...