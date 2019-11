Silvia Wollny: Haar-Hammer! Sie zeigt sich mit einer neuen Frisur!

Bei und ihrer Familie ist ordentlich was los! Ob Geburt oder Schwangerschaft: Die Wollnys haben dieses Jahr so gut wie nichts ausgelassen, um alle Fan-Herzen höher schlagen zu lassen. Nun die nächste Überraschung...

Sylvana Wollny & Florian Köster: Große Sorge um Tochter Celina-Sophie!

Silvia Wollny ist überglücklich

Via "Social Media" teilt Silvia Wollny in den letzten Tagen immer wieder eine Reihe von Schnappschüssen mit ihren Fans, die Ausblicke auf die aktuellen Wollny-Folgen geben. Zu Letzt postete die Power-Mami ein Foto von Sarafinas Hochzeit, zu dem sie kommentierte: "Gleich geht's los mit dem Wollny - Hochzeitsabend". Für ihre Fans ein absoluter Jubel-Grund! Aber nicht nur der Hochzeits-Schnappschuss von Silvia sorgt jetzt bei ihrer Community für ordentlich Aufsehen...

Silvia Wollny zeigt sich mit ihren neuen Locken: Instagram/Silvia Wollny

Silvia zeigt sich mit neuer Frisur

Wie Silvia nun in ihrer Story zeigt, hatte sie scheinbar Lust auf eine neue Frisur! So postet sie ein Bild von sich, auf dem sie sich mit einer ungewohnten Lockenpracht präsentiert. Dazu kommentiert die Mami: "Hab ein paar Locken reingemacht." Setz Silvia jetzt also ab sofort auf den Curls-Look? Spätestens bei ihrem nächsten Post werden wir Gewissheit haben. Wir finden den neuen Look jedenfalls super!

