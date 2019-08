Silvia Wollny & Harald: Hochzeit geplatzt!

Reddit this

sind im Hochzeits-Fieber! Vor knapp einer Woche gaben sich Sarafina und Peter das Ja-Wort. Zieht jetzt auch Mama Silvia nach?

So romantisch war Haralds Antrag

Schließlich sind sie und Harald seit einiger Zeit verlobt. Im November machte er ihr einen romantischen Heiratsantrag per Videoanruf. Er konnte bei dem Event, bei dem die Power-Mama auf der Bühne stand, leider nicht persönlich da sein, weil er einige Tage zuvor einen schlimmen Herzinfarkt erlitt. "Ich habe da noch eine ganz dringende Frage auf dem Herzen - und zwar: Jetzt haben wir ja schon so viele Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden", begann der 58-Jährige. Und weiter: "Willst du meine Frau werden?" Und Silvia? Mit den Tränen in den Augen sagte sie: "Ja, mein Schatz. Ich liebe dich."

Dieter Wollny: Was macht der verstoßene Familienvater heute?

Silvia Wollny: "Wir lieben uns auch ohne Trauschein"

Doch auf die Hochzeit müssen die Fans wohl noch etwas warten. Bei einem -Livevideo erklärte Silvia, dass die Trauung auf Eis liegt. "Ich hab erst mal von Hochzeitsplanung die Nase voll", sagte sie. "Nach Sarafinas Planung hab ich erst mal genug! Außerdem lieben wir uns auch ohne Trauschein!"

Schock-Bilder von Silvia aufgetaucht! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: