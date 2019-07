Silvia Wollny & Harald: Hochzeits-Überraschung!

Reddit this

Wow! Was für Hammer-News! Erst vor gut zwei Wochen gaben sich Sarafina Wollny und ihr Peter das Jawort! Doch damit nicht genug...

Bei den Wollnys ist ordentlich was los! Zuerst gaben sich und ihr Peter das Jawort, dann wurde einige Tage später das süße Baby von Sylvana Wollny geboren. Nun die nächste Sensation...

Sylvana Wollny & Florian: Hochzeitsspekulationen!

Silvia Wollny & Harald: Baldige Hochzeit?

Obwohl sich und ihr Harald schon vor einiger Zeit das Verlobungs-Jawort gaben, scheinen sich die beiden mit ihrer Hochzeit nach wie vor Zeit zu lassen. Weder Harald, noch Silvia äußerten sich bis jetzt dazu, wann die beiden ihren großen Tag zelebrieren wollen. Doch bringt die Hochzeit von Sarafina und Peter nun auch bei Silvia und Harald den Stein ins Rollen?

Silvia und Harald: Die Fans sind ungeduldig!

Wie unter dem jüngsten -Post von Sarafina Wollny deutlich wird, können die Wollny-Fans schon jetzt kaum abwarten, dass sich auch Harald und Silvia das Jawort geben. So ist unter dem Bild, welches Sarafina und Peter an ihrem großen Tag zeigt, zu lesen: "Heiraten Sylvia und Harald auch noch?" sowie " Jaaa! Das wärs! Und Silvia kommt dann mit einer Kutsche zur Kirche gefahren." Ob sich Silvia und Harald wohl noch in diesem Jahr trauen (lassen)? Wir können gespannt sein…

Wow! So viel hat abgenommen: