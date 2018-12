Silvia Wollny: Hat sich Haralds Zustand wieder verschlechtert?

Reddit this

Wie schlecht geht es Harald Elsenblast wirklich? Am 25. Oktober erlitt der Freund von einen schweren Herzinfarkt im Urlaub. Jetzt gibt ein beunruhigendes Statement.

Silvia Wollny: Freund Harald lag vor einigen Tagen noch auf der Intensivstation

Harald Elsenblast hatte Glück im Unglück! "Er hatte richtig Glück gehabt, diese Art von Herzinfarkt überleben von 100 % nur 2 % wir sind froh und dankbar darüber, dass er es überlebt hat", gab Silvia Wollny nach dem Drama bekannt. Doch aufatmen konnte die ganze Familie trotzdem nicht.

Sarafina Wollny: Große Sorge um die 23-Jährige

Ende November verriet die Elffach-Mama traurig, dass Harald auf der Intensivstation liegt. "Der Albtraum geht einfach nicht zu Ende, da denkt man es wird ein guter Tag und bekommt gerade den Anruf das Harald auf der Intensivstation liegt, weil es ihm so schlecht geht....kann dieser Albtraum nicht endlich zu Ende sein....womit hat er all den Schmerz verdient??", schrieb sie traurig auf ihrer -Seite.

Immerhin: Einige Tage später kam die Entwarnung. Harald sei stabil, erklärte der II-Star glücklich. Doch hat sich sein Zustand jetzt wieder verschlechtert?

Sarafina Wollny: Traurige Worte zu Stiefpapa Harald

In ihrer -Story machte Sarafina Wollny den Fans jetzt wieder Sorgen. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb sie traurig: "Werd ganz schnell wieder gesund und komm schnell nach Hause, du fehlst uns: (kann all das nicht einfach ein blöder Albtraum sein. Wir haben einen Winterschlaf gemacht). Zwei Monate geht es schon auf und ab, warum musst du so viel leiden?" Dazu postet sie auch noch eine Kerze und betende Hände.

Sarafina Wollny: Emotionale Worte zu Stiefpapa Harald Foto: Instagram/ Sarafina Wollny

Die Worte gehen ans Herz, sind aber auch beunruhigend. Bleibt nur zu hoffen, dass der Albtraum für die Familie tatsächlich bald ein Ende hat und sie das Weihnachtsfest gemeinsam verbringen können...