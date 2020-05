Silvia Wollny: Heftige Ansage von Jeremy Pascal! Er will nicht mehr schweigen

Knallharte Ansage an Silvia Wollny! Sohn Jeremy Pascal will über den schlimmen Familienstreit auspacken.

Bei Familie Wollny krachte es in der Vergangenheit gewaltig! Nach der Trennung von Silvia und Dieter spaltete sich die Familie. Die meisten Kinder schlugen sich auf Silvias Seite. Doch Jeremy Pascal hielt zu Dieter. Der 24-Jährige ist überhaupt nicht mehr gut auf seine Mutter zu sprechen...

Jeremy Pascal Wollny: "Diese Frau ist einfach zu abartig!"

Vor einiger Zeit ätzte der Vater einer kleinen Tochter auf : "Meine Mutter hat sich noch nie für ihre Enkel interessiert. Mein Kind wird sie NIEMALS kennenlernen! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu abartig."

Jeremy Pascal Wollny: Komplette Verwandlung! So sieht er heute aus

Silvias Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. "Man hat nicht nur mir etwas angetan, mir ins Herz gestochen, sondern dem Rest meiner Familie auch", erklärte sie im Interview mit "Promiflash". "Und die Person weiß auch warum. Ich erwähne diese Namen auch gar nicht mehr, weil die aus meinem Leben gestrichen sind und so soll es auch bleiben. Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so – das ist beim Rest der Familie auch so."

Jeremy Pascal Wollny will mit der Sprache rausrücken

Was genau damals vorgefallen ist, darüber schwiegen alle Beteiligten. Bis jetzt! Jeremy Pascal hat genug - und will alles auspacken. Das kündigt er bei einer Fragerunde auf an: "Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Demnächst erfahrt ihr mehr darüber." Was wird Jeremy Pascal für schmutzige Details verraten? Und wie wird Mama Silvia darauf reagieren? Lässt sich nur hoffen, dass der Streit nach Jeremy Pascals Enthüllung nicht komplett eskaliert…

Jeremy Pascal Wollny will auspacken

