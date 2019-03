Silvia Wollny: Heftige Anschuldigungen von Jeremy Pascal!

Eigentlich könnte Jeremy Pascal Wollny momentan nicht glücklicher sein. Erst kürzlich kam seine Tochter Jouline-Melodie auf die Welt. "Ihr Lieben, das Baby ist schon da und das schon etwas länger. Doch wir möchten es noch genießen und für uns als kleine Familie in vollen Zügen genießen", verkündete seine Freundin Sophie stolz auf . Doch eine bekommt von dem Familienglück nichts mit: Mama . Immer wieder gab es Zoff zwischen den beiden. Schon seit Jahren herrscht zwischen Jeremy Pascal und den anderen Wollnys Funkstille.

Jeremy Pascal Wollny: "Diese Frau ist einfach zu abartig"

Jetzt teilte Jeremy Pascal heftig gegen seine Mutter Silvia aus. Er veröffentlichte einen Kommentar auf , in dem sich ein Fan aufregte, dass die Oma keinen Kontakt zu ihrem Enkel hat. Dazu schrieb er: "Meine Mutter hat sich noch nie für ihre Enkel interessiert. Es wissen vielleicht nicht so viele, aber ich habe noch einen Bruder mit zwei Kindern, die hat meine Mutter auch nie interessiert. Mein Kind wird sie NIEMALS kennenlernen! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu abartig."

Silvia Wollny: Drama um ihr Enkelkind

Jeremy Pascal zieht Konsequenzen

Außerdem wirft er seiner Familie vor, alles in der Öffentlichkeit auszuschlachten. "Ich bin nicht wie ihr und muss meinen Profit überall rausschlagen. Als Familie hat man Wichtigeres zu tun, als sich in der Öffentlichkeit direkt zu präsentieren, so wie du es gemacht hast, Silvia!" Er will mit sden restlichen Wollnys nichts mehr zu tun haben. Deswegen trägt seine Tochter auch den Nachnamen seiner Freundin.

Ganz schön harte Worte! Was wohl Silvia zu den Anschuldigungen ihres Sohnes sagt? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort...