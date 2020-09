Silvia Wollny: Heftige Attacke von ihrem eigenen Kind!

Der Angriff ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Erst kürzlich behauptete Jeremy Pascal, dass Haralds Herzkrankheit nur erfunden ist. "Euch allen wurde erzählt, es wird auf ein Spenderherz gewartet. Jemand, der auf ein Spenderherz wartet, darf ganz bestimmt nicht fliegen, saufen oder rauchen. Ich finde das so unverschämt, was die alles machen für ihre PR", schimpfte er auf Instagram. Auf seinem neuen Youtube-Kanal wollte er noch mehr über die TV-Mama auspacken. Doch die hetzte ihre Anwälte auf ihn los. Bei dem Streit ist noch lange kein Ende in Sicht...

