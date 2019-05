Silvia Wollny: Hiobsbotschaft für die Elffach-Mutter!

Große Sorge um Silvia Wollnys Kinder! Vor wenigen Tag schockte Estefania ihre Fans mit einem Bild aus dem Krankenhaus. Doch was war passiert? Bisher verriet sie den Grund noch nicht. Und auch Silvia meldete sich nicht zu Wort.

Auch Loredana ist krank

Jetzt die nächste Hiobsbotschaft! Auch Loredana liegt in einer Klinik. Die 15-Jährige postete gerade ein Bild von sich und Estefania aus einem Krankenzimmer. Sie trägt ein Patientenarmband um das Handgelenk, ihr rechter Arm ist bandagiert. "Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war, der dich lächeln ließ", kommentiert sie das Foto.

Silvia Wollny: Drama um ihr Enkelkind!

Wie schlecht geht es Loredana und Estefania?

Die Fans sind außer sich vor Sorge! "Häää, seid ihr beide im Krankenhaus?" und "Was ist denn passiert?", schreiben sie. Ein Fan hat sogar eine Theorie, was passiert sein könnte: "Estefania war auf jeden Fall vorher im Krankenhaus und Loredana jetzt erst. (...) Vielleicht hat Loredana ja irgendetwas gespendet an Estefania. Zum Beispiel eine Niere." Ob der Fan damit Recht hat? Das weiß momentan wohl nur Familie Wollny selbst. Jedoch möchte Estefania ihre Fans bald aufklären. So kündigt sie auf an: "Dazu wird es in der nächsten Zeit ein Statement geben."