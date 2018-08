Silvia Wollny: Herber Tiefschlag bei "PBB"!

Reddit this

Arme ! Erst kürzlich erschütterte die Power-Mama ihre Fans noch mit ihrer schlimmen Schock-Diagnose im "Promi Big Brother"-Container. Silvia musste, auf Grund gesundheitlicher Probleme, eine Nacht in Quarantäne verbringen, bevor die sie zu den anderen zurückkehren durfte. Mittlerweile geht es ihr wieder besser - zum Glück. Doch nun das Traurige! Wie nun verkündet wurde, muss sich Silvia einem erneuten Tiefschlag stellen...

Silvia Wollny: Jetzt packt sie über die Trennung von Dieter aus

Silvia Wollny: Bitterer Abschied

Momentan ist Silvia noch dabei zu sehen, wie sie mit den anderen Promi-Bewohnern probiert, sich durch den nervenaufreibenden "Promi "-Alltag zu schlagen. Vor allem Cora Schuhmacher war dabei stets eine treue Verbündete der Power-Frau. Klar, dass somit ihr Auszug für Silvia alles andere als leicht ist. Wie sehr dieser Zustand der Kult-Mama allerdings wirklich zu schaffen machen, berichten nun via Silvias " "-Account...

Silvia Wollny: Der Abschied macht ihr zu schaffen

Wie Silvias Kinder berichten, ist der Auszug von Cora für Silvia alles andere als einfach. So verkündet der Wollny-Nachwuchs via "Facebook": "Schade, dass Cora heute gehen musste, sie war eine gute Bezugsperson für Mama. Jetzt heißt es noch 2-mal die Daumen drücken bis zum Finale! Danke an euch alle!!!!" Ehrliche Worte, die zeigen: Cora hinterlässt definitiv eine große Lücke. Das sich Silvia davon jedoch unterkriegen lässt, ist unwahrscheinlich. Schließlich ist das Wollny-Familienoberhaupt für seinen Kampfgeist bekannt...