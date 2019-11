Silvia Wollny: Hilferuf an die Fans!

Silvia Wollny will unbedingt helfen. Dafür richtet sie jetzt einen Appell an ihre Fans...

setzt sich regelmäßig für Straßenkinder ein. Ein Teil ihres "Promi "-Gewinns spendete sie für ihr Wohltätigkeitsprojekt. "Ich möchte gerne jugendlichen Menschen helfen, von der Straße fernzubleiben, und das alles ersparen, was wir hier die Zeit mitgemacht haben im Reichtum sowie im Armen", verkündete sie im Finale. Gesagt, getan! Sivia veranstaltete sogar ein Charity-Event, um zu helfen.

Silvia Wollny bittet die Fans um Hilfe

Jetzt richtet die Elffach-Mama einen Hilferuf an ihre Fans. "Hallo ihr Lieben, die kalte Jahreszeit beginnt jetzt. Ihr wisst, dass wir Straßenkindern helfen. Geldspenden gehen ja von euch ein, aber es muss ja nicht immer Geld sein", sagte sie in einem kurzen Video auf . "Vielleicht habt ihr ja zu Hause noch Wolldecken oder Schlafsäcke, die ihr nicht mehr braucht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Wir verteilen sie dann an die Menschen, die sie zu dieser Jahreszeit unbedingt brauchen. Wir reinigen die dann noch. Vielleicht habt ihr ja zu Hause noch etwas rumfliegen." Wer spenden möchte, kann die Sachen an Silvia Hilft e.v, Kirchstr. 3, 41836 Hückelhoven schicken. Was für eine tolle Aktion!

