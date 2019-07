Silvia Wollny: Hochzeit im TV? Jetzt kommt alles raus!

Reddit this

sind im Hochzeits-Fieber! Seit Wochen versorgt Sarafina Wollny ihre Fans immer wieder mit Updates zu ihren Hochzeitsvorbereitungen. Aber nicht nur Sarafina scheint sich aktuell mit dem Thema Hochzeit zu beschäftigen. Auch Mama Silvia könnte ihrem Harald noch in diesem Jahr das Jawort geben...

Sarafina Wollny teilt Hochzeits-News

Erst kürzlich gaben und ihr Peter bekannt, dass sie sich vor den -Kameras das Jawort geben wollen. Seitdem teilt die Tochter von immer wieder süße Updates mit ihren Fans, die zeigen: Sarafina und Peter haben alle Hände voll zu tun, um ihren Tag unvergesslich werden zu lassen. Doch damit nicht genug. Wie es scheint, könnten auch Silvia Wollny in diesem Jahr noch in ein Brautkleid schlüpfen...

Doppel-Hochzeit bei den Wollnys?

Obwohl sich Silvia Wollny seit ihrer Verlobung mit ihrem Harald zum Thema Hochzeit stets bedeckt hielt, lässt nun ausgerechnet Sarafina die Hochzeits-Gerüchteküche um Silvia und Harald mächtig ins Brodeln geraten. Via hatten Sarafinas Fans nämlich nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen. Eine Frage sorgte dabei jedoch für ganz besonders viel Aufmerksamkeit. So wollte ein Follower wissen: "Macht ihr eine Doppelhochzeit? Also Peter und du und Harald und deine Mama?" Sarafinas Antwort darauf: Ein fragender Emoji, der mit den Achseln zuckt. Nach einem "Nein" klingt das definitiv nicht. Ob sich die beiden Wollny-Frauen jedoch wirklich mit ihren Männern gemeinsam im TV das Jawort geben werden? Wir können definitiv gespannt sein...