Silvia Wollny & Harald: Hochzeit am Krankenbett?

Es wird nicht ruhig bei und ihrem Harald. In der letzten Zeit machte das Paar vor allem wegen Haralds schlechtem Gesundheitszustand von sich Reden. Umso schöner somit die neuste Nachricht der beiden...

Silvia Wollny hat Angst um Harald

Via "Social Media" teilt Silvia immer wieder neue Updates von Harald, in denen sie von seinem körperlichen Befinden berichtet. Dass die Power-Frau dabei in Großer Sorge um ihren Verlobten ist, wird in jedem einzelnen Statement deutlich. So ist beispielsweise zu lesen: "Der Albtraum geht einfach nicht zu Ende, da denkt man es wird ein guter Tag und bekommt gerade den Anruf das Harald auf der Intensivstation liegt, weil es ihm so schlecht geht....kann dieser Albtraum nicht endlich zu Ende sein....womit hat er all den Schmerz verdient?? Warum? Ich möchte einfach das du endlich wieder bei uns bist, wir vermissen dich und lieben dich! Das wird wieder eine Schlaflose Nacht!" Definitiv traurige Worte! Doch nun die Überraschung! Obwohl Silvia und Harald momentan eine harte Zeit durchleben, haben alle Wollny-Fans nun allen Grund zur Freude!

Silvia Wollny plant ihre Hochzeit

Wie -Sieger Alphonso Williams nun gegenüber "Promiflash" berichtet, habe Silvia ihn gefragt, ob er ihr Trauzeuge werden möchte. So verrät der Sänger: "Sie nahm mich zur Seite und sagte: 'Alphonso, sei bitte mein Trauzeuge!' Und ich sagte: 'Ja, Silvi, wenn du möchtest, dass Mr. Bling Bling dein Trauzeuge sein soll, dann werde ich das auch tun'". Was für wundervolle Neuigkeiten. Doch steht auch schon ein genaues Hochzeits-Datum fest? Eine Hochzeit am Krankenbett könnte der Liebe von Silvia und Harald definitiv neuen Aufschwung geben, sodass sie für einen Moment die schlimmen Ereignisse vergessen können. Ob sie sich jedoch wirklich dafür entscheiden werden? Wir können gespannt sein...