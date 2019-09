Silvia Wollny: Hochzeits-Überraschung!

Reddit this

sind im Hochzeits-Fieber! Erst vor gut einem Monat gaben sich Sarafina Wollny und Peter Heck das Jawort. Aber auch die ausstehende Hochzeit von Silvia und Harald ist immer wieder Thema bei den Wollny-Fans. Doch jetzt die Überraschung...

Sylvana Wollny: Endlich! Der Babyname wurde enthüllt

Silvias Post bringt Gerüchteküche zum Brodeln

Via teilt nun ein Foto mit ihren Fans, welches definitiv für jede Menge Wedding-Spekulationen sorgt. Eigentlich wollte Silvia lediglich einen Geschenkkorb posten, den sie scheinbar erhalten hat. Doch vor allem die Bildunterschrift erregt bei ihrer Community besonders viel Aufsehen. So ist zu lesen: "Unser alltäglicher Begleiter seit 10 Jahren und das sogar zur Hochzeit. Wünsche euch allen einen guten Start in die Woche, lieben Gruß Silvia." Huch, haben sich Silvia und Harald etwa heimlich das Jawort gegeben und haben es ihren Anhängern verheimlicht?

Silvias Fans sind irritiert

Wie unter dem Schnappschuss deutlich wird, haben ihr Fans nach dem Post kein anderes Thema mehr, als eine Hochzeit von Silvia und Harald. So ist zu lesen: "Hochzeit????" sowie "Hochzeit? Einen entspannten Montag. " Ob sich Silvia und ihr Harald jedoch wirklich das Jawort gegeben haben, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...

