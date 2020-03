Silvia Wollny: Ihr Glück liegt in Scherben!

Arme ! Normalerweise konnte die Power-Frau stets auf ihre riesengroße Fan-Base zählen. Doch jetzt das Traurig...

Calantha Wollny: Liebe-Hammer! Sie zeigt ihren neuen Freund!

Silvia Wollny wird har angefeindet

Eigentlich wollte Silvia ihren treuen Fans lediglich einen guten Start in die neue Woche wünschen. Dazu postete sie ein Bild von einem Blumenstrauße, zu dem sie kommentierte: "Wünsche euch einen schönen Montag, das war gestern eine schöne Überraschung." Definitiv eine schöne Idee. Doch was folgt, ist ein regelrechter Shitstorm. So wettern einige Fans: "Die Familie lebt nur noch von Werbung. Ständig Urlaub machen, viele Familien arbeiten das ganze Jahr und können sich keinen Urlaub leisten und bestimmte Familien bekommen alles hinten rein geschoben." Autsch! Doch Silvias treue Anhänger stehen ihr bei...

Silvias Community steht hinter ihr

Auch wenn einige von Silvias Fans gegen die Mami wettern, kann sie sich zumindest auf die Unterstützung ihrer eingefleischten Community freuen. So nehmen diese Silvia in Schutz und schießen zurück: "Immer diese widerlichen Hater. Habt ihr kein eigenes Leben?" sowie "Lasst doch mal in Ruhe". Was Silvia über die fiesen Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich diese nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

