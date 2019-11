Silvia Wollny: Jetzt eskaliert der Familien-Zoff!

Der Streit von Silvia Wollny und ihrem Ex-Mann Dieter geht in die nächste Runde! Jetzt will er sie sogar vor Gericht zerren.

Bei Familie Wollny kehrt einfach keine Ruhe ein! Seit der Trennung 2012 gibt es zwischen Silvia und ihrem Ex Dieter Zoff. Bei "Promi " packte Silvia öffentlich über ihre Horror-Ehe aus. Dieter verließ sie wegen einer anderen Frau. "Er war schwanzgesteuert. Das war nur eine von vielen. Was meinst du, wer sich danach noch alles gemeldet hat", erzählte sie. Doch damit nicht genug! Silvia behauptete, dass sie eine Fehlgeburt erlitt, nachdem sie von Dieter getreten wurde.

Dieter Wollny verklagt Silvia

Die Anschuldigungen will sich Dieter nicht gefallen lassen - und zieht Konsequenzen. Er verklagt seine Ex jetzt wegen Rufmord. "Für diese Behauptungen steht Frau Wollny Anfang 2020 in München vor Gericht", bestätigt Tochter Jessica Birkenheuer, die sich nach der Trennung auf die Seite von Dieter schlug, auf der -Seite von " Movie". Seit Silvias öffentlichen Anschuldigungen wird Dieter fast täglich mit Drohungen konfrontiert. "Es war keiner von all denen dabei, aber alle tun sie so, als wenn er verurteilt wurde, nur, dass er das NICHT ist! Im Gegenteil: diese Frau steht für diese Lügen vor Gericht, nicht er! Und genau das sollte allen zu denken geben“, stellt Jessica klar. Wer wirklich die Wahrheit sagt? Das muss jetzt das Gericht klären...

