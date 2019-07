Silvia Wollny: Jetzt packt sie über Sarafinas Hochzeit aus!

Am Wochenende traten Sarafina Wollny und ihr Peter Heck endlich vor den Altar. "Wir haben JA gesagt", verkündeten sie stolz auf . Klar, dass Mama Silvia fast vor Stolz platzt!

Bei Mama Silvia flossen die Tränen

"Ich habe bei der Hochzeit ein paar Tränchen verdrückt. Es war für mich einfach die klassische Prinzessinnenhochzeit", erzählt Silvia in Interview mit 2. Und ihr Verlobter Harald fügt hinzu: "Es war Gänsehaut pur. Es ist ein unvergesslicher Tag für uns." Ihre Wünsche für das frisch vermählte Paar? "Wir wünschen Sarafina und Peter viel Gesundheit, Glück in der Liebe, dass es ewig anhält. Und dass es mit dem Nachwuchs klappt."

Sarafina Wollny & Peter Heck: Ein Baby nach der Hochzeit?

Erster Blick aufs Hochzeitskleid

Zwar werden die Zuschauer die Hochzeit erst am Mittwoch bei "Die große Wollny-Hochzeit - Sarafina traut sich!" sehen, doch ein paar Details sind bereits schon jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. So gewährte Sarafina auf Instagram bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihr Brautkleid. Ihr Peter war völlig hin und weg von dem Anblick. "Ich habe Sarafina vor der Hochzeit natürlich noch nicht in dem Kleid gesehen. Das bringt ja angeblich Pech. Gestern zum ersten Mal, als sie in die Kirche reinkam - und da war ich echt sprachlos. Sie sah einfach wunderschön aus!", schwärmt er gegenüber .

Wie Sarafina in ihrem Kleid aussah und was sonst noch passierte? Das wird sich am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL 2 zeigen...

Ist Sarafina endlich schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im VIDEO: