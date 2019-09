Silvia Wollny: Es reicht! Sie hat endgültig genug

Vor einiger Zeit brach Familie Wollny ihre Zelte in Neuss ab - und zog in ein neues Haus in den 9.000-Einwohner-Ort Ratheim. Doch war es wirklich die richtige Entscheidung? Familienoberhaupt Silvia hat schlimme Zweifel...

Silvia Wollny ist unglücklich

Da die Elffach-Mama keinen Führerschein besitzt und Harald wegen seines Herzinfarkts nicht Autofahren darf, ist Silvia ständig auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen. "Was nützt das, wenn du hier lebst? Du hast ein schönes Schloss, fühlst dich aber unglücklich. Hier lebst du am Arsch der Welt", beschwert sie sich in der neuen Folge von " ". "Wie schön war das in Neuss. Da waren die Läden direkt um die Ecke." Silvia überlegt sogar, wieder in ihre alte Heimat zurückzuziehen.

Silvia Wollny: Doppelter Schlag! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Wird die Überraschung gelingen?

Doch ihre Familie ist von der Idee überhaupt nicht begeistert. "Ein Umzug nach Neuss kommt überhaupt nicht infrage", findet Sarafina. Also tüftelt sie mit den anderen einen Plan aus. Sie wollen Silvia ein gebrauchtes Dreirad aufpimpen, mit dem sie ihre Einkäufe erledigen kann. Ob die Überraschung Silvia doch noch umstimmen kann? Mehr dazu heute Abend um 20:15 Uhr bei 2...

