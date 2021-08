Silvia Wollny: Juhu, jetzt ist es raus!

Mit den anderen Bewohnern hat sich Silvia super verstanden. "Bis auf eine Person", plaudert sie aus dem Nähkästchen. Wen die "Promi Big Brother"-Gewinnerin damit meint? Kurz danach schwenkt die Kamera auf einen Troll mit brauner Frisur, die verdächtig an die von Claudia Obert erinnert. Es bleibt also spannend, was zwischen den beiden Damen vorgefallen ist...

Neugierig, wie es weitergeht? Die neue Folge von "Kampf der Realitystars" könnt ihr HIER bei TVNOW bereits vier Tage vor TV-Ausstrahlung streamen.*

Alle Infos zur neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" erfahrt ihr im Video: