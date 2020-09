Silvia Wollny: Katastrophe in Ratheim!

Durch eine defekte Spülmaschine schimmelt es in der Küche. "Wir sitzen hier auf Deutsch gesagt auf einer Zeitbombe. Wir atmen ein. Ich nicht mehr, das ist mir zu gefährlich hier", erklärt Silvia in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Und auch Sarafina macht sich große Sorgen: "Das Schlimmste was jetzt passieren kann ist, dass es gesundheitsschädlich ist und dass da wieder eine riesige Baustelle ist. Wir haben die ganzen Baustellen doch jetzt gerade hinter uns gebracht und dann fängt man jetzt wieder von vorne an..."