Silvia Wollny: Knallharte Abrechnung mit der Familie!

Reddit this

ist bekannt dafür, dass sie nie ein Blatt vor den Mund nimmt. So auch in einem Video bei . Doch das schockt die Fans!

Sarafina Wollny: Verzweifelte Nachricht! So schlecht geht es ihr wirklich

Silvia Wollny rechnet mit Haralds Familie ab!

In dem Clip nimmt Silvia Wollny zunächst ihre Familie in Schutz. Sie hat das ganze Online-Mobbing extrem satt. "Wenn ich mir überlege, was wir die letzten Monate durchmache mussten! Und wir mussten uns trotzdem solche dreckigen schlimmen Kommentare anhören", ärgert sie sich.

Besonders auf dem Gewicht ihrer Kinder wird ständig rumgehakt! "Aber ich habe lieber solche Kinder, die dazu stehen. Die dem Harald, der nicht mal ihr Vater ist, zur Seite stehen - vom ersten Tag an! Bis heute ihm geholfen haben, ihn aus der Türkei rauszukriegen. Die leiblichen Kinder haben es noch nicht mal für nötig gehabt, geschweige denn mal vernünftige Briefe zu schreiben, oder zu fragen: Wie geht es? Meine Kinder wollten das Auto verkaufen, damit der Harald die Überführung bekommt aus der Türkei", schimpft sie weiter.

Silvia Wollny: Familien-Drama

Offenbar ist as Verhältnis zu den Kindern von Harald Elsenbast nicht wirklich gut. Auch nicht in der schwersten Zeit seines Lebens. Im Oktober erlitt der Freund von Silvia Wollny einen schweren Herzinfarkt, muss seit dem immer wieder ins Krankenhaus. Aber immerhin kann er sich auf verlassen...