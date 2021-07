Silvia Wollny: Komplett am Ende! Sie bittet die Fans um Hilfe

Klar, dass das an Silvia nicht spurlos vorbei geht. "Es ist einfach unfassbar traurig, was die letzten Tage passiert ist! Ich bin einfach nur sprachlos und weiß nicht, was ich dazu sagen soll", erklärt sie auf Instagram. Zwar sind die Wollnys selbst nicht so schlimm betroffen, doch trotzdem sitzen sie nicht tatenlos daneben. "Was im Moment hier bei uns, und im Umkreis überall ist, ist eine Katastrophe. Wir sind auch seit drei Tagen voll im Stress unterwegs, versuchen vielen, vielen Menschen zu helfen Auch wenn wir zurzeit nicht duschen können, ich musste duschen, wie man sieht. Man wühlt – auf Deutsch gesagt – in der Scheiße rum."