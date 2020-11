Silvia Wollny: Krach in Ratheim! Estefania und Loredana rebellieren

Doch der Plan geht nicht auf. Als Silvia aufwacht, fehlt von Loredana und Estefania jede Spur. Ein Unding für die Elffach-Mama! "Nicht, dass die hier im Haus irgendwo am Schlafen sind! Das würde ich nicht gut finden", schimpft sie. "Sollten die wirklich in ihren Zimmern sein, wird es richtig Bambule geben. Das finde ich nicht toll. Wir wollten alles was gemeinsam machen und da brauchen nicht wieder zwei Außenseiter sein!" Tatsächlich findet Silvia ihre Nesthäkchen wenig später selig schlummernd in ihren Betten. Was sie sich als Strafe einfallen lässt? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

