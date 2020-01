Silvia Wollny: Krankenhaus-Schock! Diese Bilder sind alarmierend

Geht die Pechsträhne bei Familie Wollny etwa weiter? postete in ihrer -Story Bilder, die Anlass zur Sorge geben. So teilte die Elffach-Mama ein kurzes Video von einem Rettungshelikopter und die Frontalansicht des Universitätsklinikum Düsseldorf. Was hat es mit den Aufnahmen auf sich?

Warum ist Silvia Wollny im Krankenhaus?

Warum Silvia in der Klinik ist, löste sie bisher nicht auf. Sowohl ihr Verlobter Harald als auch Tochter Estefania hatten in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Harald leidet immer noch an den Folgen seines schweren Herzinfarktes. Hatte er jetzt etwa einen Rückfall? Oder geht es Estefania wieder schlechter? Die 17-Jährige brach vergangenes Jahr in einem Safari-Park zusammen. Bis heute hat sie starke Kopfschmerzen und Problemen beim Gehen. Die Ärzte gehen davon aus, dass Stress die Ursache ist.

Silvia Wollny ist im Krankenhaus Foto: Instagram/ wollnysilvia

Lässt sich nur hoffen, dass es den beiden gut geht - und sie lediglich für eine Nachsorgeuntersuchung im Krankenhaus waren. Silvia wird sich hoffentlich bald zu Wort melden...

