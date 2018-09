Oh je, welch schlimme Neuigkeit von Silvia Wollny! Obwohl es in Silvias Karriere momentan nicht besser laufen könnte, berichtet die Power-Mama nun, dass sie dafür einen verdammt hohen Preis zahlt! Setzt Silvia dadurch etwa ihre Gesundheit aufs Spiel?

Erst vor knapp drei Wochen war Silvia dabei zu sehen, wie sie bei "Promi " den ersten Platz abräumte. Seitdem ist die Power-Mami pausenlos auf Tour, um für sich und ihre Familie ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Doch nun der Schock! Wie es scheint, setzt Silva das ganze Spektakel mehr zu, als viele ihre Fas vermuten.

Silvia Wollny: Traurige Trennung!

Silvia Wollny: Spielt sie mit ihrer Gesundheit?

Obwohl Silvia als absolute Power-Frau bekannt ist, die so schnell nicht aus der Bahn wirft, wendet sich die Blondine nun mit einer schlimmen Krankheits-Beichte an ihre Fans. So verkündet sie in einem " "-Post: "Guten Morgen ihr Lieben. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, habe seit 3 Wochen schon unendlich Kopfschmerzen, ist es vielleicht der Stress wie geht es auch soooo? Liebe Grüße Silvia" Ehrliche Worte, die zeigen: Der ganze Medienrummel geht auch an Silvia nicht spurlos vorüber. Das so eine Botschaft auch bei ihren treuen Anhängern für reichlich Aufsehen sorgt, ist selbstredend.

Silvia Wollny: Ihre Fans sind in großer Sorge um Silvias Gesundheit

Wie unter Silvias Post deutlich wird, könnten ihrer Followers nicht besorgter sein. So kommentieren diese: Bei deiner ganzen Krankheits-Geschichte bitte, bitte einen Arzt darauf schauen lassen, denn hoher Blutdruck könnte es sein. Du weißt, was das Herz nicht braucht und ich hoffe, du hast jetzt auch aufgehört zu rauchen. Nimm dir ein bisschen mehr Ruhe, deine Rasselbande braucht dich." sowie "Hallo Silvia, du solltest dringend etwas Stress abbauen. Die Gesundheit ist das höchste Gut." Ist zu hoffen, dass sich Silvia die Fan-Ratschläge zu Herzen nimmt und sich etwas Ruhe gönnt...