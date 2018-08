Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Power-Mama . Momentan ist Silvia noch dabei zu sehen, wie sie den "Promi "-Container ordentlich auf Trapp hält. Wie gewohnt lässt sich Silvia auch dabei nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Doch nun das Traurige. Wie es scheint, nimmt ihr Aufenthalt Silvia mehr mit, als viele vermuten...

Loredana Wollny: Dramatischer Zusammenbruch!

Silvia Wollny: Ihre Kinder vermissen sie!

Das Silvia der Mittelpunkt ihrer Familie ist, ist nicht neues! Bei " " ist regelmäßig zu sehen, wie Silvia ihren Clan zusammenhält und alles managet. Dass ihre momentane " "-Abwesenheit deswegen eine tiefe Lücke hinterlässt, ist somit kaum verwunderlich. So schreibt Sarafina in einem " "-Post: "War schön dich wieder zu sehen auch wenn es nur vorm war und ich so nah bei dir war. ich hätte dich so gerne in den Arm genommen. Mama du bist unglaublich stark verstell dich nicht und bleib genauso wie du bist! Genau so lieben wir dich! Übrigens tolles T-Shirt, wir sind immer bei dir!" Welch süße Worte! Silvia kann ein wenig Unterstützung durch ihre Familie auch definitiv gebrauchen, diese Meinung vertreten jedenfalls ihre Fans Diese sind nämlich in großer Sorge um ihr Idol...

Silvia Wollny: Sorge um ihre Gesundheit!

Wie unter Sarafinas Post deutlich wird, sind ihre Fans in großer Sorge um die Power-Mama. So ist zu lesen: "Ich wusste gar nicht das deine Mama raucht und dann noch so viel.

Das ist bestimmt nicht gut für ihre Gesundheit ,da ihr sie ja schon einmal fast verloren hättet. Habt ihr da keine Angst, ich hätte es! Ihr liebt eure Mama alle sehr, also werdet ihr es doch wohl schaffe, dass sie das Qualmen lässt, damit ihr sie noch länger habt." Ehrliche Worte, die eine große Fans-Sorge ausdrücken! Ob sich Silvia dieses Statement wohl zu Herzen nimmt?