Reddit this

Silvia Wollny: Krasse Typveränderung! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Huch, was ist denn mit Silvia Wollny passiert? Auf einem ihrer jüngsten Posts zeigt sich die Power-Mama nun vollkommen verändert...

Das Silvia Wollny via "Social Media" immer wieder eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Alltag teilt, ist definitiv nichts Neues. Mit einem ihrer neusten Fotos sorgt sie nun jedoch für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Silvia sieht glatt 10 Jahre jünger aus...

Sylvana Wollny & Florian: Trauriges Baby-Drama! Ist ihr Glück in Gefahr?

Silvia Wollny hat sich in Schale geworfen

Besser hätte das Jahr für Silvia nicht beginnen können! Wie die Power-Mama nämlich nun mit ihren Fans via " " teilt, hat sie dort die 300.000 Follower-Marke geknackt. So postet sie ein Bild von sich, mit dem sie sich bei ihren treuen Anhängern bedankt. Doch nicht nur Silvias Follower-Rekord sorgt bei ihrer Community für mächtig Aufsehen. Vor allem Silvias Gesicht sticht ihrer Community sofort ins Auge. Der Grund: Silvia sieht auf dem Bild um einiges jünger aus. Wie es scheint, hat die Power-Mama erfolgreich mit "Instagram"-Filtern rumprobiert, die ihr einen einmaligen Glow ins Gesicht zaubern. Ihren Anhänger scheint der Anblick jedenfalls zu gefallen...

Silvias Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der Power-Mami deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Gratuliere weiter so dann ist die Mille nicht mehr weit weg", "Ich feire euch sooo doll möchte euch alle mal treffen" sowie "Wow was ein Filter. 30 Jahre verjüngt." Ehrliche Worte, die zeigen: Silvia kann sich voll und ganz auf ihre Community verlassen. Mal sehen, wann die Mami den nächsten "Instagram"-Rekord knackt, wir freuen uns jedenfalls schon jetzt...

Krass! So viel hat abgenommen!