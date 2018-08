Silvia Wollny: Liebes-Überraschung nach dem Promi Big Brother-Aus!

Reddit this

Fast eine Woche verbrachte im "Promi "-Haus - mittlerweile ist sie raus. Doch auch jetzt ist sie von der Außenwelt abgeschirmt und bekommt nicht mit, was in der Welt oder bei ihrer geliebten Familie so passiert. Dabei wartet eine süße Liebes-Überraschung für die Vielfach-Mama....

Loredana Wollny hat einen Freund

Nesthäkchen ist verliebt! Die 14-Jährige hat seit Kurzem einen Freund. Doch von dem weiß Silvia Wollny noch gar nichts! Wie Loredana verrät, sind sie und ihr Freund seit dem 15. August ein Paar. Da war Silvia Wollny schon weg. Auf die Frage, wie Silvia auf den Freund reagiert hat, erklärt ihre Tochter daher. "Äh, also ich konnte es ihr noch nicht sagen, hab sie ja nicht mehr gesehen."

Die Überraschung wird das Oberhaupt erst erfahren, wenn es wieder daheim ist. Wie dann wohl auf die neue Liebe ihres Sprösslings reagiert?

Silvia Wollny musste das "Promi Big Brother"-Haus verlassen

Ob Silvia Wollny bald nach Hause darf oder doch wieder bei " " einziehen kann, ist noch nicht bekannt. Bei ihr besteht der Verdacht auf Gürtelrose, daher steht sie aktuell unter Quarantäne.