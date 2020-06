Silvia Wollny lüftet ihr Busengeheimnis

hat in den vergangenen Jahren extrem abgespeckt. Fast 50 Kilo hat die Blondine verloren.

Klar, dass sie ihren neuen Traumbody auch ganz stolz präsentiert. Zum Echo 2015 trog sie daher ein wunderschönes langes, eng anliegendes Kleid.

Und darin kam nicht nur der schlanke Body besonders zur Geltung, sondern auch die Brüste der Elffach-Mama. Die saßen in dem Kleid an Ort und Stelle - kein Verrutschen, kein Überquellen. Doch wie macht Silvia das nur?

Tja, dieses Geheimnis hat sie jetzt tatsächlich laufender Kamera gelüftet. In der Vorschau von "Die Wollnys" (ab dem 9. März um 20.15 Uhr auf RTL 2) verrät sie Tochter Sarafina: "Du glaubst gar nicht womit ich das Ding festgeklebt habe!" Hilft sie dem BH also zusätzlich mit Tape nach, damit alles perfekt sitzt? Der Plan ging jedenfalls auf. Und dass, obwohl sie trotz Klebekunst vorher etwas mit der Konstruktion zu kämpfen hatte. "Ich verliere gerade etwas aus der Molkerei", sorgte sie sich und zupfte ständig an ihren Brüsten herum. Doch die Tape-Queen hat ihren Auftritt auf dem Roten Teppich unbeschadet überstanden.