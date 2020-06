Silvia Wollny macht ernst: Foto-Shooting für "Ich bin Ich"!

Das Fotoshooting wurde, wie bei den Wollnys üblich, natürlich mit Kameras verfolgt. Den Film teilten ihre Töchter und Silvia Wollny selbst auf Facebook.

"Wir sind hier am alten Mühlenturm in Köln und mal gucken, was meine Fotografin rausholen kann", erklärt Silvia Wollny.

"Rausgeholt" hat die Fotografin wirklich eine ganze Menge: Silvia Wollny sieht auf den Fotos wirklich hübsch aus. Die meisten Bilder sind in schwarz-weiß gehalten und betonen die Konturen von Silvia Wollnys Gesicht.

Wie ein echter Star wurde die angehende Dschungelcamp-Kandidatin Silvia Wollny beim Fotoshooting inszeniert. Ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es sein könnte, wenn "Ich bin ich" bald die Charts hochklettert und Silvia Wollny ein gefeierter Popstar ist. Das dauert wohl noch eine Weile und bis dahin sind die Fans begeistert von den Fotos, die Silvia Wollny von sich hat machen lassen.