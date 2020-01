Silvia Wollny: Mega-Ausraster im Familienurlaub!

Reddit this

hat momentan allen Grund zur Freude. Derzeit genießt sie einen entspannten Urlaub in der Türkei mit ihrer Familie. "Wir hatten gestern einen sehr schönen Tag in der Türkei auf dem Weihnachtsmarkt, hat echt Spaß gemacht", berichtet die Elffach-Mama auf ihrem -Account. Dazu veröffentlicht sie ein Bild, auf dem sie, Harald, Sarafina, Peter und zwei Freunde in die Kamera strahlen.

Silvia Wollny: Hammer-News nach Weihnachten!

Silvia Wollny platzt der Kragen

Doch Silvia schlägt auch ernsthafte Töne an. "Es gibt Menschen, deren Taten zeigen, dass ihre Worte nichts wert waren! Uns im Dreck sitzen lassen und auf krank machen. Lange genug hat es gedauert, um zu sehen, wer die wahren und die falschen Freunde sind!", schreibt sie. "Falsche Freunde gehen, wahre bleiben." An wen diese Botschaft gerichtet ist, verrät der -Star jedoch nicht.

Die Fans sind jedenfalls Silvias Meinung. "Das stimmt. Es gibt viel zu viele falsche Leute heutzutage. Und leider merkt man es manchmal viel zu spät", "Ja, wahre Freunde zeigen sich in der Not. Ich kenne das auch" und "Wahre Freunde, auf die man immer zählen kann, sind mittlerweile sehr selten geworden. Die meisten melden sich nur, wenn sie was brauchen, aber wenn andere sie bräuchten, hört man nichts von ihnen", kommentieren sie.

Ist etwa schwanger?! Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: