Silvia Wollny: Mega-Ausraster in Ratheim!

In der aktuellen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" geht es wieder rund! Während Silvia ihre Schäfchen Estefania und Peter bei ihrem Führerscheinkurs in Bünde unterstützt, schmeißt Harald den Haushalt in Ratheim. Doch kaum ist das Familienoberhaupt weg, tanzen die Kids auf den Tischen...