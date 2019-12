Reddit this

Silvia Wollny: Total am Ende! Sie zieht die Reißleine

Hinter liegt ein hartes Jahr. Nach dem schweren Herzinfarkt von Harald musste auch Tochter Estefania ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wochenlang wurde sie mysteriöse Kopfschmerzen in der Klinik behandelt. Doch damit nicht genug. Nach einer eigentlich harmlosen Fuß-Operation kam es auch bei Loredana zu Komplikationen. Mittlerweile geht es den Sorgenkindern glücklicherweise wieder besser, doch der ganze Stress hat Spuren hinterlassen...

Silvia Wollny zieht die Reißleine

Silvia ist mit ihren Nerven völlig am Ende. Deshalb gönnt sich die Elffach-Mama zum Jahresende einen entspannten Urlaub. "Ich wünsche euch einen schönen Abend, wir haben uns ab gemacht in den Urlaub, bevor das Burnout kommt", verkündet sie auf . Dazu veröffentlicht sie ein Bild von sich am Flughafen.



Negative Kommentare von den Fans

Doch nicht jeder gönnt Silvia die kleine Auszeit. "Wie wäre es mal mit RICHTIG arbeiten wie jeder normale Mensch auch?", "Irgendwo atmest du falsche Luft, solltest vielleicht auch Mal in den Urlaub, aber vorher nicht vergessen, arbeiten zu gehen" und "Mein erster Gedanke: Burnout vom Nichtstun?!", ätzen die Follower.

Silvia Wollny: Neue Bilder! So sieht Tochter Jessica Birkenheuer heute aus

Für Silvia sind solche Vorwürfe völlig unverständlich. "Ich sag ja, leiste das mal, was wir leisten und scheiß erst mal dahin, wo ich hin geschissen habe", antwortet die Power-Frau ihren Hatern. Das ist mal ne Ansage!

hat ordentlich abgenommen. Die krasse Veränderung seht ihr im Video: